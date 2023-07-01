AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDA PAR Şeyh Said’i andı, Atatürk’e nefret kustu

Şeyh Said ve 47 müridi 1925 yılında başlattıkları gerici ayaklanmanın ardından Diyarbakır Dağkapı'da idam edildi. O tarihten beri gericiler, Şeyh Said üzerinden cumhuriyete ve kuruluşa saldırmayı sürdürüyor.

Terör örgütü Hizbullah ile kurduğu ilişkilerle bilinen ve son dönemde yaptıkları gerici açıklamalarla tepki çeken Hüda-Par, Şeyh Said'in ölüm yıl dönümünde yaptığı açıklamayla adeta cumhuriyete nefret saçtı.

AKP listeleri ile TBMM'ye giren Hüda-Par'ın gençlik örgütlenmesi Hür Gençlik, Şeyh Said'in ölüm yıl dönümünde paylaştığı mesajda, "İmam, Şeriat'tan saparsa kıyam vaciptir." diyerek laik, Kemalist sistemin İslâm'a ve İslami değerlere savaş açması üzerine kıyam eden ve bu uğurda şehadet makamına ulaşan Şeyhimiz Şeyh Said Efendi ve yarenlerini kıyamlarının sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve iftiharla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

PROGRAMLARINDA DA YER ALIYOR

Cumhur İttifakı'na katılmaları ile birlikte tartışılmaya başlayan parti programında HÜDA PAR programında Cumhuriyet karşıtı dinci isyan nedeniyle İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilen Şeyh Sait’le ilgili ifadeler de yer alıyor. Programda, "Başta Şeyh Sait olmak üzere Kürtlerin büyük bir saygı ile andıkları Kürt âlimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli, yakınlarından ve bütün halktan özür dilenmelidir" ifadeleri kullanılıyor.

PARTİ VİDEOSUNA ATATÜRK DÜŞMANLIĞI

Partinin 10 yılı dolayısıyla hazırlanan videoda ise Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk ve beraberindeki heyetin TBMM açılışındaki görüntüleri verilerek; ‘namlusu düşmana çevriliyken gönlünü düşmana kaptırmış kadolar’ ifadeleri kullanılmıştı.