Okmeydanı’nda metrobüs reklam panosuna çarptı: 1 yaralı

Okmeydanı’nda kontrolden çıkan metrobüs, önce reklam panosuna ardından da duraktaki tenteye çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir tente ve reklam panosunun parçaları yola savrulurken metrobüsteki bir kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Okmeydanı’nda metrobüs reklam panosuna çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Okmeydanı Hastane Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar istikametinde seyir halinde olan metrobüs, kontrolden çıkarak önce durakta bulunan reklam panosuna ardandan da durağın tentesine çarptı. Durağın demir tentelerine sürtünerek ilerleyen metrobüs, yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Yaşanan kazada metrobüste bulunan bir yolcu yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURAKTAN KOPAN PARÇALAR TEHLİKE OLUŞTURDU

Reklam panosu ve tenteden kopan parçalar, durağa ve E-5 Karayolu’na fırladı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kısa süreliğine durdurulurken İBB ekiplerinin kopan parçaları kaldırmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.

Kaza yapan metrobüste hasar meydana geldi.

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