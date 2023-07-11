Oksijen tüpü dolumu sırasında patlama: 1 ölü

Çanakkale'de, yat limanında çalışan bir personel, dalgıç oksijen tüplerini doldurduğu sırada patlama sonucu yaşamını yitirdi.

Oksijen tüpü dolumu sırasında patlama: 1 ölü

DHA'nın haberine göre; olay, bugün saat 13.00 civarında Çanakkale Belediyesi'ne bağlı yat limanında gerçekleşti.

Patlamada ağır yaralanan personel Caner Özbek (43), çağrılan ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Özbek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale Belediyesi, olayla ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde Yat Limanında görev yapan arkadaşımız Caner Özbek'i acı bir kaza sonucu kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, meslektaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

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