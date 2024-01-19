Kabızlığa savaş açıyor. Bu karışımı bir kaşık yediğinizde kâbus tarih oluyor

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin azalması veya tuvalete çıkarken güçlük çekilmesi durumu olduğunun altı çizildi.

Bu durum sağlığı bozabilir ve sorunlara yol açabileceği bildirildi.

Kabızlığı önlemek ve azaltmak için yüksek lifli meyveler, probiyotikler, tam tahıllar, baklagiller gibi besinler tüketmek faydalı olduğu dile getirildi.

Zeytinyağı ve keten tohumu yağı, bağırsaklardaki maddelerin akışını hızlandıran hafif bir müshil görevi görebilir.

Bu yağlar ayrıca sindirimi destekleyen ve antioksidan, antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri olan bileşikler içerir.

Günde 1 kaşık bu yağlardan almak yeterli olduğu bildirildi.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, herkesin başına gelebilen bir rahatsızlıktır. Fakat tuvalet esnasında dışkı veya tuvalet kâğıdında kan, ateş, kilo kaybı veya halsizlik gibi belirtiler varsa, bu durum daha ciddi bir sorunun işareti olabilir. Ayrıca alışkanlıklarınızda veya ilaçlarınızda bir değişiklik yokken ve daha önceden kabızlık yaşamamışken kabızlık çekiyorsanız, doktora görünmeniz gerekir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabızlığın nedenini bulmak için doktorlar size bazı sorular yöneltebilir. Kabızlığın ne kadar sürdüğü, bağırsak hareketlerinizdeki farklılıklar, kullandığınız ilaçlar veya başka bir hastalığınızın olup olmadığı önemlidir. Kabızlık kavramı, sizin için ne anlama geliyorsa, doktorunuz için farklı olabilir. Bu yüzden, dışkılama sıklığınızı ve dışkınızın özelliklerini doktorunuza anlatmanız, tanı ve tedavi sürecine katkı sağlar. Bazı kişilerde, kabızlık nedeniyle dışkı tıkanıklığı oluşur ve bunun sonucunda kabızlıktan sonra sulu dışkılama yani taşma ishali görülebilir. Dışkınızda kan, 4.5 kilodan fazla kilo kaybı, ailenizde bağırsak kanseri veya iltihaplı bağırsak hastalığı öyküsü, kansızlık veya ani başlayan kabızlık gibi belirtiler varsa, kabızlığınızın altında yatan ciddi bir neden olabilir, bu yüzden dikkatli olunmalıdır.