Öksürüğü durduruyor ve balgamı attırıyor. Bu ot başka ot

Öksürük otu, nezle ve grip gibi kışın sıkça görülen hastalıklara karşı doğal bir alternatif sunar.

Doğal besinler, hem hastalıklara karşı korunmak hem de sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen insanlar tarafından tercih edilir. Bu besinler arasında öksürük otu da önemli bir yere sahiptir.

Öksürük otu, öksürüğü kesmeye ve balgamı temizlemeye yardımcı olur. Öksürük otunun faydaları saymakla bitmez.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, boğaz ve üst solunum yollarında enfeksiyon, mikrop veya tahrişe neden olan maddelerin vücuttan atılması için akciğerlerden hızlıca hava çıkarılmasıdır. Öksürük, vücudun kendini iyileştirme, onarma ve koruma mekanizmasının bir parçasıdır. Arada sırada öksürmek normaldir, ancak sürekli ve şiddetli öksürük ciddi bir sorunun işareti olabilir. Bu durumda doktora başvurmak gerekir.

ÖKSÜRÜK OTUNU NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Öksürük otunun kuru yaprak ve çiçeklerini 1-2 tatlı kaşığı kadar alın ve 1 bardak kaynar suya ekleyin. 10 dakika bekletin ve süzün. Bu çayı günde 3 defa, sıcakken için.

Balgam söktürücü öksürük çayı yapmak için evde, öksürük otu, sığırkuyruğu ve dar yapraklı sinirli otunu eşit oranda karıştırın. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı alın ve 1 bardak kaynar suya atın. 4-5 dakika demleyin ve süzün. Bu çayı günde 3 defa, bal ekleyerek, yudum yudum için.