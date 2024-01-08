Öksürük ateş gece terlemesi yorgunluk halsizlik şikayeti olanlar dikkat. Uzmanı tehlikeli hastalığı açıklayarak uyarılarını sıraladı

"7-13 Ocak ‘Verem Eğitim ve Propaganda Haftası" kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü binasında bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar tarafından verem hastalığına farkındalık yaratmak için çizilen resimler gösterildi. "El Ele Verelim; Tüberkülozu Bitirelim" sloganı ile İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve çocuklar ellerine boya sürerek beyaz bir panoya el izlerini bıraktılar.

Müdür Uras, etkinlikte yaptığı konuşmada verem (Tüberküloz) hastalığı hakkında bilgi verdi. “Verem ne yazık ki dünyada halen ciddi bir halk sağlığı problemi olarak devam ediyor. 2022 yılında dünyada tüberküloz teşhisi konulan hasta sayısı 7,5 milyonu buldu. Bu sayı 1995 yılından bu yana dünyada görülen en yüksek sayı. Bu da hastalığın hala hepimiz için bir tehdit olduğunu gösteriyor. Veremde erken tanının önemi büyük. 2-3 haftayı aşan ve tedaviye yanıt vermeyen öksürük, balgam, balgamda kan, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler yaşanması halinde vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına, en yakın verem savaş birimine veya aile hekimine başvurulmalı" dedi.

Dr. Uras, Samsun'da 2023 yılı itibarıyla tüberkülozlu hasta sayısının 140 olduğunu, koruyucu tedavi gören kişi sayısının ise 760 olduğunu söyledi.

Dr. Uras, "Bu hastalarımızın tedavileri Sağlık Bakanlığımızın ücretsiz sağladığı ilaçlarla yapılıyor. Verem hastalığında ilaç tedavisi 6 ay süren uzun ve izlem gerektiren zor bir süreç. Biz de ilimizde tedavi gören hastalarımızın ilaç kullanımlarını görüntülü on-line olarak izleyebilmek için Tele DGT, yani on-line doğrudan gözetimli tedavi projesini hayata geçirdik. Bu proje sayesinde, Tele DGT mobil uygulamasını telefonlarına indiren hastalarımız evlerinden çıkmadan ilaçlarını görevli arkadaşlarımızın denetiminde içebiliyor, tedaviyle ilgili sorularını da uygulama aracılığıyla doktorlarımızla iletişime geçerek sorabiliyorlar. Özellikle evden çıkamayan insanların olduğu pandemi döneminde etkinliği artan bu çalışma ile verem hastalarımızın Tele DGT uygulamasıyla ilimizde emin ellerde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Buradan verem hastalarımıza da sesleniyorum. Biz Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak her zaman sizinleyiz. Tedavi ile iyileşeceğinize inanın, tedavi süreçlerinizi bozmayın, sağlığınızı korumak için gereken dikkati gösterin. Danışmak istediğiniz bir konu olursa uygulama üzerinden veya Çarşamba, Bafra ve İlkadım ilçelerimizdeki verem savaş birimlerimize gelerek bizden yardım isteyebilirsiniz” diye konuştu.