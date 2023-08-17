Oktay Kaynarca telefon numarası izinsiz verilince küplere bindi! Görgü kurallarını sıraladı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Cezayir rolüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, telefon numarasının kendisinde izin alınmadan verilmesine ve tanımadığı kişiler tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek tepki gösterdi.

"TELEFON NUMARASININ VERİLMESİ TERBİYESİZLİKTİR"

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Telefon Adab-ı Muaşereti. Görgü kuralları" diyerek 9 madde sıralayan Oktay Kaynarca, şu ifadeleri kullandı:

"1-Telefon en fazla üç kez çaldırılır.

2-Telefonla arama saatlerine dikkat edilmelidir, çok elzem bir durum yoksa geç veya çok erken vakitlerde aramak uygun değildir.

3-Konuşmalar mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

4-Aradığınız kişi başka bir görüşmede ise ve hemen size dönmüyorsa konuşmasını bitirip sizi araması beklenmelidir.

5-Görüntülü aramak için aile bireyleri dahil önceden izin istemelidir.

6-Konuşmaların güvensiz ortamlarda ve platformlarda olduğu dikkate alınarak konuşma içeriğine dikkat edilmelidir.

7-Konuşma sırasında telefonun kesilmesi durumunda ilk arayanın araması beklenmelidir.

8-Sizden istenen telefon numarası sahibine sorulmadan verilmemelidir.

9-Başkalarının telefon numaralını reklam, promosyon vs adı altında şirketlere vermek ayıp hatta terbiyesizlik"