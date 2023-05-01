Oktay Kaynarca'nın çevreci otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı

'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca elektrikli araca geçti. Ünlü oyuncu, BMW’nin bu yıl satışa sunulan i7 modelini 8 milyon TL’ye satın aldı.

Oktay Kaynarca'nın çevreci otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da elektrikli araca geçerek çevreci oldu. Ekranların başarılı isminin tercihi BMW i7 oldu. Tamamen elektrikli araç 600 km. menziliyle dikkat çekiyor.

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Ancak aracı özel kılan ikonik tasarımı. Swarovski kristal detaylarla bezenmiş ön tasarımı araca özgün bir tasarım katarken, mücevher izlenimi veriyor. Bu kadar özellikli bir aracın tabii ki özel bir fiyatı var. Bu yıl satışa sunulan otomobilin fiyatı tamı tamına 8 milyon TL! Markanın amiral gemisi modeli sedan araç, BMW’nin en pahalı ürünlerinden biri.

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Otomobillere merakıyla bilinen, antika araçlardan lüks ciplere kadar birbirinden farklı araçlar kullanan oyuncu, çok yakında yeni oyuncağıyla İstanbul caddelerinin tozunu attırmaya başlar. Güle güle kullansın...

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