Oktay Kaynarca'dan 8 milyonluk araba açıklaması

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın 8 Milyonluk tasarımı özel taşlarla yapılan bir araba aldığı gündeme gelmişti.

Oktay Kaynarca'dan 8 milyonluk araba açıklaması

'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın 8 milyon TL’ye araç aldığı haberiyle ilgili ünlü aktörden açıklama geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu sezon “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisiyle her salı hayranlarının karşısına çıkan Kaynarca’nın aracı satın almadığı öğrenildi.

oktay-kaynarca-8-milyon-tl-ye-cevreci-oldu-t0s3u.jpg

Kaynarca’nın ortağı olduğu Güzel Adamlar Medya şirketinden yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

oktay-kaynarca-8-milyon-tl-ye-cevreci-oldu-wu2tx.jpg

“Söz konusu araç, proje tasarım ve genel hikayesinde imzası olan ve başrol erkeği Cezayir Türk karakterine hayat verdiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için kiralandı. Şirkete ait kiralanan araç projelerde kullanılacak.”

İlgili Haberler
Oktay Kaynarca'nın çevreci otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı
Oktay Kaynarca 30 metreden aşağı atladı. Dublör kullanmayı reddetti
Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır için mesaj yayınladı: Rahmetli dürüst mert yiğit bir arkadaştı
Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak mesaj. Unutmamak zorundayız
Öne Çıkanlar
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Son Haberler
Bisiklet sürücülüğü hastalığı nedir Sağlık
Bisiklet sürücülüğü hastalığı nedir
İran, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine el koydu Dünya
İran, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine el koydu
TBF'den Singleton'a geçmiş olsun mesajı Spor
TBF'den Singleton'a geçmiş olsun mesajı
Sultanbeyli'de 21 yaşındaki genç ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu Güncel
Sultanbeyli'de 21 yaşındaki genç ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu
Ballı sarımsak ne işe yarar Şifalı Bitkiler
Ballı sarımsak ne işe yarar
Nijerya'nın ilk kadın antrenöründen tarihi hamle Spor
Nijerya'nın ilk kadın antrenöründen tarihi hamle
En iyi bataryaya sahip telefonların listesi sızdı Teknoloji - Otomotiv
En iyi bataryaya sahip telefonların listesi sızdı