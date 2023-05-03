Oktay Kaynarca'dan 8 milyonluk araba açıklaması

'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın 8 milyon TL’ye araç aldığı haberiyle ilgili ünlü aktörden açıklama geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu sezon “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisiyle her salı hayranlarının karşısına çıkan Kaynarca’nın aracı satın almadığı öğrenildi.

Kaynarca’nın ortağı olduğu Güzel Adamlar Medya şirketinden yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Söz konusu araç, proje tasarım ve genel hikayesinde imzası olan ve başrol erkeği Cezayir Türk karakterine hayat verdiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için kiralandı. Şirkete ait kiralanan araç projelerde kullanılacak.”

