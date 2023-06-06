Oktay Vural iki yılda ekonomiyi perişan eden Nebati’yi fena yakaladı. Peşini bırakmıyor

Son dönemde aktif siyasette çok fazla görünmeyen MHP eski Grup Başkanvekili ve milletvekili Oktay Vural, bakanlık görevini Mehmet Şimşek’e devreden Nurettin Nebati’ye göndermeli bir mesaj paylaştı.

Oktay Vural paylaşımının sonunda "Umarım Yeni Ekonomik Modelin yani YEM’in bitkisel(nebati) hayatı da epistemolojik kopuşla sona ermiş olur’’ ifadelerini kullanarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Türkiye’yi ekonomik darboğaza sokan Nurettin Nebati’yi hedef aldı.

Vural paylaşımın tamamında ise, ‘’Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevini devretti. 13 Aralık 2021’de ekonomi için “Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber.” Demişti. Bu modeliniz ya tutmazsa? Diye sorulunca Bakan “Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım.” Demiş. Sonuçta hepimiz kaybettik. Kendisi de eve değil ama meclise döndü. Kendisi üzgün mü, boynu bükük mü bilmiyorum. Ama çarşıda, pazarda, markette halkın boynu bükük…

Umarım Yeni Ekonomik Modelin yani YEM’in bitkisel(nebati) hayatı da epistemolojik kopuşla sona ermiş olur’’ dedi.