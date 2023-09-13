Okula başlayan öğrencilerin beslenmesi nasıl olmalı? Uzmanı açıkladı

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencilerin beslenmesi hakkında uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Okula başlayan öğrencilerin beslenmesi nasıl olmalı? Uzmanı açıkladı

Editör: Murat Öztürk

Aktepe, “Çocukların sağlıklı büyümesi ve iskeletinin daha sağlam olması için kalsiyum alımı çok önemli” dedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının 11 Eylül'de başlaması ile yaklaşık 21 milyon öğrenci ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte uzmanlar, öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Öğrencilerin nasıl daha sağlıklı beslenebileceği konusunda velilere uyarılarda bulunan Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, asitli içeceklerin, kızartılmış ürünlerin ve abur cuburların evlerden uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Aktepe, öğrencilerin ilk olarak gece yatma saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade ederek, “Çocuklar yaz tatilinde bu saati biraz daha esnetmiş olabilirler. O yüzden uyku saati dokuz, dokuz buçuğu geçmesin, çünkü büyüme hormonu bu saatte salgılanıyor. Büyüme hormonu salgılandıktan sonra vücudun onarımı başlıyor. Çocuklarımızın büyüme ve gelişmesi için mutlaka bu saati kaçırmadan ve ertesi gün dersteki başarılarını da etkileyeceğini unutmadan saatinde yatacaklar ve saatinde kalkıp derslerine gidecekler” diye konuştu.

Çocuklarınızı sağlıklı besleme taktikleri

Gelişme çağında çocuklar sürekli ve yavaş şekilde büyüyor. Sağlıklı bir büyüme için de dengeli ve düzenli beslenme en önemli faktör. Sağlıklı beslenme çocukların olumlu gelişiminde altın bir anahtar rolü oynarken, aynı zamanda erişkin dönemde görülebilecek diyabet, tansiyon, obezite, kalp hastalıkları ve kolesterol yüksekliğine bağlı sağlık sorunlarının da önüne geçiyor.

-Mevsim sebzeleri olmasına dikkat edin

-Gazlı içecek yerine su ve ayran içirin

-Evde yapılan atıştırmalıklara alıştırın

-Pratik kahvaltılar etmesini sağlayın

-Bazı yemekleri sevmediğini kabullenin

-Tatlı kısıtlamasına bebekliğinde başlayın

-Tamamen yasaklamak da doğru değil-Tablet veya telefonla oynarken yemek yedirmeyin

-Yararlı besinlerin de fazlası zararlı!

-Sağlıksız besinleri “ödül” olarak vermeyin

-Yemek yemeyi istememesindeki nedeni araştırın

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