Okullar açıldı sağlık sorunları başladı. Çocuklarda sık görülen hastalıklar ortaya çıktı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, okulların açılması ile birlikte çocukların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirdiğini belirterek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Okullar açıldı sağlık sorunları başladı. Çocuklarda sık görülen hastalıklar ortaya çıktı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz şunları; Hijyenin ve aşılamanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Cansu Yılmaz, soğuk havaların giderek arttığı sonbahar mevsiminde çocukların daha sık hastalandığına dikkat çekerek şunları belirtti:

“Çocuklarda sık görülen hastalıklar, akut solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı, grip, orta kulak yolu enfeksiyonu, dış kulak yolu enfeksiyonu, sinüzit, farenjit, larenjit, bronşit, krup, zatüre, rotavirus ishalleri, el ayak ağız hastalığı, idrar yolu enfeksiyonlarıdır.

Okullarda en sık görülen bulaşıcı hastalıklar, döküntülü çocukluk çağı hastalıkları, grip, nadiren de olsa menenjit, hepatit A (sarılık) ve paraziter enfeksiyonlardır.

Okul çağında sık gördüğümüz enfeksiyonlardan korunmak için, tüm aşıları yaptırmak, el yıkamak, yeterli ve düzenli beslenmek, sıvı tüketmek, uyku saatlerine dikkat etmek, mevsime uygun kıyafetler giymek, düzenli spor yapmak gerekir. Özellikle aileler ve öğretmenler hijyene çok dikkat etmelidir"

Döküntülü çocuk çağı hastalıklarından kızamık, kızamıkçık, kabakulak, su çiçeği gibi hastalıklarda aşı ile korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Yılmaz şunları belirtti:

"Bulaşıcı döküntülü çocukluk çağı hastalıkları geçiren çocuğun okula gönderilmemesi gerekir. En sık okul döneminde nezle, grip görülmekte ve öksürük, ateş, halsizlik ile seyreder. Grip aşısı 6. aydan itibaren yapılmaktadır. Dışkı ile kirlenmiş yiyeceklerin ağız yolu ile alınması sonrası hepatit A (sarılık) bulaşabilir. Aşılama ve gıdaların yıkanarak yenmesi ile korunmak mümkündür”

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