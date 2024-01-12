Okullarda son hafta ders işlenecek mi? Milli Eğitim açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Okullarda son hafta ders işlenecek mi? Milli Eğitim açıkladı
MEB, öğrencilerin keyifli bir hafta geçirmesini, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılımını teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinden önceki son haftada 'dönem sonu etkinlik haftası' düzenleneceğini duyurdu.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 19 milyon öğrenciye 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatiline başlamak üzere 19 Ocak'ta karne verilecek.

Karne öncesinde 15-18 Ocak tarihleri ​​arasında 4 günlük 'dönem sonu etkinlik haftası' etkinlikleri planlanacak.

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SON HAFTA DERS YOK

"Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuru yapıldı.

Dönemin son haftasında gerçekleştirilecek etkinlikler okul bünyesinde hem öğretmen hem de öğrencilerden oluşan bir heyet tarafından organize edilecek.

Örnek program paylaşıldı:

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Yapılan açıklamada; faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacağı ve velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edildi. Faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterileceği de vurgulandı.

Yapılan açıklamada; faaliyetler planlanırken okul ve çevre koşullarının dikkate alınacağı ve velilere yük oluşturulmamasına dikkat edileceği belirtildi. Etkinliklerin öğrencilerin ilgisini çekmesine ve eğitimin son günlerinin coşkuyla geçmesine özen gösterileceği de vurgulandı.

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