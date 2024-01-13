Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda değişikliğe giderek 'dönem sonu faaliyet haftası' gerçekleştirilmesine karar verdi. Peki, Okullarda son hafta ders yapılmayacak mı? Okullarda son hafta ders işlenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara gönderilen bir yazıda, okulların son haftasında öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

OKULLARDA SON HAFTA DERS YAPILMAYACAK MI?

15-18 Ocak tarihlerini kapsayan 'dönem sonu faaliyet haftası' için belirlenen etkinlik programında, öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretim son günlerini coşkuyla geçirmelerini sağlayacak faaliyetlere ağırlık verilecek.

Yazıda, faaliyetlerin planlanmasında okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulacağı, velilere herhangi bir külfet getirilmeyeceği vurgulanmıştır. Ayrıca, derslerin işlenmeyeceği ve öğrencilerin eğlenceli etkinliklerle buluşturulacağı belirtilmiştir.

Etkinlik programı kapsamında bilgi yarışmalarından komedi saatine, hitabet oyunlarından kermeslere, yetenek paylaşım saatlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar birçok etkinlik yer alacak. Böylece öğrencilerin hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

OKULLARDA SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, son haftada öğrenci yoklaması alınmasına dair özel bir açıklama yapmamış olması, yönetici inisiyatifine bırakılmış gibi görünüyor. Ancak, önceki haftalarda olduğu gibi son haftada da yoklama alınabileceği ifade edilmektedir.

Son olarak, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerin, karnelerini 19 Ocak Cuma günü alacakları ve yarıyıl tatilinin 22 Ocak Pazartesi günü başlayacağı belirtilmiştir.