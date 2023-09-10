Tüm öğrenciler ve velileri ilgilendiriyor. Okullarda yeni dönem yarın başlıyor

Yeni eğitim öğretim dönemi pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasıyla birlikte bu dönem eğitim ve öğretim yılında çok sayıda yenilik olacak.

Tüm öğrenciler ve velileri ilgilendiriyor. Okullarda yeni dönem yarın başlıyor

Yeni eğitim öğretim dönemi pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler bu sene birçok yenilikle karşı karşıya kalacaklar. Lisede sınıfta kalma geri döndü. Sınavlar yazılı olacak. Ortaokul ve liselerde ortak sınav yapılacak. İlkokullarda ise sınav yok. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, yeni dönem için çok sayıda yenilik de hayata geçirildi.

SINAV SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeye göre tüm ülkede uygulama birliği sağlamak için orta öğretimde uygulamalı sınavlar hariç, yazılı sınavlar belirlenen ortak tarihlerde yapılacak. Yani okullarda yer alan aynı sınıftaki tüm şubeler ilgili derslerde aynı soruları yanıtlamak için eş zamanlı olarak sınava girecek. Liselerde sınavlar yazılı olacak.

4 DERSİ ZAYIF OLAN SINIFTA KALACAK

Artık 50 başarı puanı sınıf geçmek için yeterli olmayacak. Yıl sonu başarı puanı 50 olan ve sadece 1 dersten başarısız olanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek. Ortalaması 50 olan öğrencilerden 3 dersten başarısız olanlar ise sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.

LİSEDE ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIĞA AF YOK

Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu velisine bildirilecek, gerekirse veli okula çağrılacak. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşmayan öğrenciler başarı puanlarına da bakılarak bir üst sınıfa geçebilecek.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE CEP TELEFONU YASAĞI

Yeni dönem için bir diğer yenilik de cep telefonu yasağı. Artık öğrenciler cep telefonlarıyla derse giremeyecek. Öğretmenler de sınıfta cep telefonu ile vakit geçirmeyecek.

İLKOKULLARDA SINAV YAPILMAYACAK

Okul öncesi ve ılkokul 1,2,3 ve 4. Sınıflarda değerlendirme sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı.

BAKAN TEKİN'DEN EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI
Milli eğitim bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı mesajında Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak adına azim ve sebatla çalışacaklarını vurguladı. "2023- 2024 eğitim öğretim yılını eğitimde toplumsal seferberlik dönemi olarak kabul edelim" ifadesini kullandı.

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