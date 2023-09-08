Çorum'daki bazı okullarda Türk bayrağı ve Atatürk Büstü olmadığı ortaya çıktı. Yazıklar olsun

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kentteki okulların bazılarında Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı’nın olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Hem de okullardan birinin ismi "Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu" olmasına rağmen

KAYNAK: ANKA
Çorum'daki bazı okullarda Türk bayrağı ve Atatürk Büstü olmadığı ortaya çıktı. Yazıklar olsun

ANKA'nın haberine göre, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kendisine iletilen şikayetler üzerine gittiği okulların bazılarında Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı’nın olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Tahtasız, "Eğer biz milli değerlerimize sahip çıkmayacaksak, bu gençlerimize, öğrencilerimize bunu anlatmazsak, bu vatanı biz koruyamayız bu şekilde" dedi.

Tahtasız'ın Atatürk Büstü yok dediği okullardan birinin ismi ise "Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu"ydu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kendisine gelen şikayetler üzerine gittiği bazı okullarda Atatürk büstü ve Türk Bayrağı olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Tahtasız, bir okulun önünde konuyla ilgili açıklama yaptı:

“5 YILDIR ATATÜRK BÜSTÜ OLMAYAN OKULLAR VAR”

“Okullarımızın açılmasına rağmen, okuldaki ailelerimiz ve öğrencilerimizden gelen tepkiler üzerine Çorum’da yeni yapılan okullarımızın bazılarında Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı maalesef yok, şu anki bahçesinde bulunduğumuz okulumuzda yeni yapılmasına rağmen, yönetmelikte de olmasına rağmen Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı şu anda bu okulumuzda yok. Sabah başka okullarımızı da gezdim o okullarımızda da yaklaşık 5 yıldır Atatürk Büstü yok. Milli Eğitim Müdürünü aradığımda olacak, yapacak, okul müdürümüzle görüştüm olacak yapacak.

“MİLLİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAZSAK BU VATANI KORUYAMAYIZ”

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusudur. Eğer biz milli değerlerimize sahip çıkmayacaksak, bu gençlerimize, öğrencilerimize bunu anlatmazsak, bu vatanı biz koruyamayız bu şekilde. Yetkililere sesleniyorum. Sayın Valimiz, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Sayın Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde soru önergesi verdim. Bu sadece Çorum ve ilçelerinde değil, tüm Türkiye’deki bir uygulama gibi algılıyoruz.

“KASITLI MI YAPIYORSUNUZ, ANLAMIŞ DEĞİLİZ”

Çünkü bu okulu siz yaparken, ihale ederken, buraya bir Atatürk büstünü Türk Bayrağı direğini, neden düşünmüyorsunuz? Neden bunu yapıyorsunuz? Kasıtlı mı yapıyorsunuz? Anlamış değiliz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin ediyoruz. Laikliği koruyacağımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağımıza ülkemizin ve milletimizin refahı için çalışacağımıza, hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmayacağımıza, namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ediyoruz. Buradan tüm okul müdürlerine sesleniyorum. Milli Eğitim Müdürü’ne sesleniyorum. Çorum ilinde Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı olmayan okulumuz kalmasın.

“ATATÜRK BÜSTÜNÜ BİZ YAPAR, TÜRK BAYRAĞINI OKULLARA DİKERİZ”

Bazı okullarımızda da Türk Bayrağı maalesef solmuş, onlarında bir an önce yenileriyle yenilenmesini talep ediyoruz. Buradan son uyarımdır. Bir ay içeresinde eğer Milli Eğitim Müdürlüğü bu okullarımızın eksikliklerini tamamlamazsa ben Çorum milletvekili olarak, bir kampanya başlatıp halkımızla birlikte Atatürk büstünü de yaparız, Türk Bayrağı’nı da bu okullara dikeriz.”

c59cf22d-7375-481f-ad1d-ff0cc425f96a.png

corum23.jpg

corum76.jpg

c59cf22d-7375-481f-ad1d-ff0cc425f96a-001.png

İlgili Haberler
Atatürk büstüne balyozla saldıran hain tutuklandı
Atatürk büstüne balyozla saldırdı. Ellerin kırılsın
Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atan Suriyeli yakalandı. Vatanı olmayan Ata’yı ne bilir
Fay hattı bir tek Atatürk büstünü yıkamadı. Cumhuriyetin kurucusu ile uğraşmayın
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Son Haberler
Mucize adamın kilo verme sırları ortaya çıktı. 542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek döndü Sağlık
Mucize adamın kilo verme sırları ortaya çıktı. 542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek döndü
Evden 8 kamyon çöp çıktı Yaşam
Evden 8 kamyon çöp çıktı
Trabzonspor'un yeni transferi Pepe'nin hayat öyküsünü Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor'un yeni transferi Pepe'nin hayat öyküsünü Turgay Beşyıldız yazdı
Finlandiya'da hükümet ve iki bakan güvenoyu aldı Dünya
Finlandiya'da hükümet ve iki bakan güvenoyu aldı
Şehit polis Zafer Sayil’in eşi cipinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Güncel
Şehit polis Zafer Sayil’in eşi cipinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
İtalya'da çalışanlar greve çıktı. Hava ulaşımı felce uğradı Dünya
İtalya'da çalışanlar greve çıktı. Hava ulaşımı felce uğradı
Şehit polis Fethi Sekin için 1570 kilometrelik anma turu Güncel
Şehit polis Fethi Sekin için 1570 kilometrelik anma turu