İlkokullarda sınav kaldırıldı mı? İlkokulda artık yazılı sınav yapılmayacak mı?

Yeni eğitim ve öğretim döneminde okullardaki sınav uygulamalarında bazı değişikliklere gidilecek. Özellikle ilkokullardaki yazılı sınav uygulamasında farklı bir yol izlenecek. Peki, ilkokullarda sınav kaldırıldı mı? İlkokulda artık yazılı sınav yapılmayacak mı?

Resmî Gazete’de yayımlanan, ‘Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği’ yeni eğitim öğretim yılının başlarken okullardaki sınav uygulamalarına önemli değişiklikler getiriyor. Buna göre artık ortaokul ve liselerde yazılı sınavlar belirlenen ortak tarihlerde ‘ortak sınav’ usulüyle yapılacak. İlköğretimde ise yazılı sınav uygulaması tamamen kaldırılıyor.

İLKOKULLARDA SINAV KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği’nde pek çok değişikliğe gidildi. Alınan kararlara göre; tüm ülkede uygulama birliği sağlamak için orta öğretimde yazılı sınavlar belirlenen ortak tarihlerde yapılacak. Bu ortak sınavlar dışında okullarda yapılacak tüm yazılı sınavlar, çoktan seçmeli yerine yazılı yoklama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Özel uzmanlık gerektiren ölçme değerlendirme çalışmaları için her ilde “Ölçme ve Değerlendirme Merkezi” kurulacak. Öğrencilerin becerilerini ölçmek için iki yılda bir Türkçe dil sınavı yapılacak.

İlkokullarda ise yalnızca 4’üncü sınıflarda uygulanan sınav odaklı değerlendirme artık yok.

İLKOKULLARDA SINAV UYGULAMASI

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda değerlendirme sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından yapılacak.

Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek.

2021 yılında pandemi tedbirleri kapsamında alınan karar gereği 1,2 ve 3’üncü sınıflarda sınav uygulaması yapılmıyordu. Bunun yerine sınıf içi değerlendirmelere göre öğrencilere karne veriliyor, yazılı sınav uygulaması sadece 4’üncü sınıflarda yapılıyordu. Böylece yeni yönetmelikle 1, 2 ve 3 ‘üncü sınıflarda pandemi uygulaması kalıcı hale getirilirken 4’üncü sınıflarda da yazılı sınavın kalmasıyla ilköğretim kademesinde yazılı sınav uygulaması tamamen kaldırılmış oldu.