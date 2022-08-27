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  • Okulların açılmasına kısa bir süre kala CHP'li isimden çağrı: Kırtasiye ürünlerinde KDV'yi indirin

Okulların açılmasına kısa bir süre kala CHP'li isimden çağrı: Kırtasiye ürünlerinde KDV'yi indirin

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 12 Eylül'de açılacak okullar öncesi hükümete çağrı yaparak kırtasiye ürünlerindeki KDV'nin indirilmesini istedi. Okul masraflarının yüzde 80 ile 300 arasında arttığını belirten Kılıç, "Velilerin cebinin daha da fazla yanmaması için bununla ilgili düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye çalışan ailelere gelin bu müjdeyi verin" dedi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 20:29
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Okulların açılmasına kısa bir süre kala CHP'li isimden çağrı: Kırtasiye ürünlerinde KDV'yi indirin

Okulların açılmasına kısa bir süre kala CHP'li isimden çağrı: Kırtasiye ürünlerinde KDV'yi indirin
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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 18 Eylül 2020'de TBMM Başkanlığı’na sunduğu ve havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bekleyen "Kırtasiye ürünlerinde KDV indirimine gidilmesi" ile ilgili kanun teklifini anımsattı.

DEFTER FİYATLARI ARTTI

Kanun teklifinde kırtasiye ürünlerinde yüzde 18, defter, kalem, silgi gibi malzemelerde ise yüzde 8 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini isteyen Kılıç yazılı bir açıklama yaptı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci olduğuna dikkat çeken Kılıç şunları kaydetti:

"Enflasyon ve hayat pahalılığı hızla artarken, hemen hemen tüm harcamalarını kısan veliler okulların açılacağı günü kara kara düşünmeye başladı. Üniversite eğitimine kadar her ne kadar okul kitapları ücretsiz olarak verilse de her öğrenci için okula başlamanın farklı bir maliyeti vardır. Okul masraflarında yüzde 80 ila yüzde 300 arasında değişen oranlarda artışlar yaşanmıştır. Kalem, silgi, boya gibi ürünlerde artış oranı yüzde 100’ü aşmıştır. Özellikle defter fiyatlarındaki artış dikkat çekmektedir. Defter fiyatları 4 kat pahalanarak, 4-5 TL seviyesindeki 80 sayfalık defterler 19.90 TL’ye satışa çıkmıştır. Defterdeki fiyat artışı yüzde 300’ü bulmuştur. Her bir öğrenci için en az 7-8 defter ihtiyacı dikkate alındığında, 2 çocuklu bir ailenin sadece defter için ödemesi gereken rakam 320 TL’ye ulaşmaktadır. Kira, fatura, mutfak masrafı, okul masrafı derken evine ekmek götürmekte zorlanan aileler için bu rakamlar sürdürülebilir değil.”

"AİLELERE MÜJDE VERİN"

Kalem fiyatlarından da örnek veren Sevda Erdan Kılıç'ın açıklaması şöyle devam etti:

"Kurşun kalemin adedi 1 TL seviyesinden 3-4 TL seviyesine yükselmiştir. Kırmızı kalemlerin 4’lü setinin fiyatı da geçen yıl 5 TL iken bu yıl 10 TL’ye yükselmiştir. 12’li sulu boya aynı marka geçen yıl 19.90 TL fiyatla satılırken, bu Eylül ayında 29.99 TL etiketle satışa çıkmıştır. Geçen yıl Eylül ayında 3’lü yapıştırıcı 19 TL’den satılırken, bu yıl aynı marka ürünün 3’lü seti 46 TL. Geçen yıl 400 liraya dolan okul çantası için bu yıl yaklaşık 1000 liralık harcama yapılması gerekiyor. Okul masraflarının yüksekliği merdiven altı üretimi de artırıyor. Hangi malzemeden ve hangi ortamlarda yapıldığı belli olmayan bu ürünler çocuklarımızın sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bekleyen ‘Kırtasiye ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi’ ile ilgili kanun teklifimizde belirttiğimiz gibi, ‘Velilerin cebinin daha da fazla yanmaması’ için bununla ilgili düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye çalışan ailelere gelin bu müjdeyi verin.”

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Pandora
28.08.2022 01:19
Millette para var. Tatile gidiyor Ev Araba alıyor. Defter kalem mı pahalı geliyor. Biraksinlar bu masalı.  
 
Osman
27.08.2022 22:06
KDV inse ne olacak?  
 
Dadaş
27.08.2022 21:52
Kdv indirimi bu saatten sonra geç özel okullarda satışlar nerdeise bitti her zamanki gibi.KREDİ YURTLAR KURUMUNUN nasıl burslarını erken peşin ödeyenler mağdur olduysa burdada alış ver.yapanlar zarar  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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