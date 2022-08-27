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1 defter 1 kalem 65 lira. Hani Türkiye uçuyordu. Fiyatları görünce gel de çocuk okut

12 Eylül'de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak. Veliler yavaş yavaş okul alışverişlerine başladı ama onları enflasyon çarptı. Kırtasiye fiyatları iki katına çıkmış durumda, cep yakacak. 1 defter ve 1 kalemin maliyeti 65 TL'yi buldu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:04
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 12:03
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Okul masrafları velileri kara kara düşündürüyor. 1 defter, 1 kalem 65 TL

1 defter 1 kalem 65 lira. Hani Türkiye uçuyordu. Fiyatları görünce gel de çocuk okut
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Okulların açılacağı 12 Eylül günü yaklaşırken, vatandaşı kırtasiye giderleri şok edecek. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’da esnafı ziyaret etti. Adana’da kırtasiyecilik yapan Yunus Uludağ, “Defter geçen sene 15 liraydı, bu sene 30 lira oldu. Geçen yıl 18 lira olan fotokopi kağıdı, bu sene 90 lira oldu. Geçen sene 12 lira olan kalem, 34 liraya yükseldi. Kalem açacağı fiyatı, 5 liradan 15 liraya sıçradı. Fiyatlar böyleyken vatandaş nasıl alacak, biz nasıl satacağız? Bu işe bir çözüm bulsunlar, destek versinler” dedi.

Ayhan Barut, Adana’da esnafın sorunlarını dinledi. Barut’un ziyaret ettiği kırtasiyesi Yusuf Uludağ, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Defter geçen sene 15 liraydı, bu sene 30 lira oldu. Geçen yıl 18 lira olan fotokopi kağıdı, bu sene 90 lira oldu. Geçen sene 12 lira olan kalem, 34 liraya yükseldi. Kalem açacağı fiyatı, 5 liradan 15 liraya sıçradı. Fiyatlar böyleyken vatandaş nasıl alacak, biz nasıl satacağız? Nasıl kâr sağlayacağız. Bu işe bir çözüm bulsunlar, destek versinler."

“İKTİDARA ÇAĞRIMIZ; PARASIZ, NİTELİKLİ, BİLİMSEL EĞİTİMİN ÖNÜNÜ AÇIN”

Ayhan Barut ise okulların açılmasına çok az bir süre kaldığına dikkat çekti ve esnafa, vatandaşa destek olunması gerektiğini söyledi. Barut, şöyle konuştu:

"Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Veliler ise kırtasiyeye geliyor ama bir şokla, hayretle karşılaşıyor. Defterden kaleme ve silgiye dek her şeyin fiyatı 3-4 kat artıyor. Veliler kara kara düşünüyor. Kitapçılardan, kırtasiyelerden ise alışverişlerini ya yapamıyorlar ya da belli bir bölümünü yapıyorlar. Kalan ihtiyaçlarını ise eş, dost, akrabalardan eski kitaplarla, eski defterlerle karşılamaya çalışıyorlar. Esnaf da zor durumda, satamadığından bahsediyor. Kısaca, alan ve satan memnun değil. İktidara çağrımız; parasız, nitelikli, bilimsel eğitimin önünü açın. Velilere ve esnafa sahip çıkın. Esnafımız, satamadığı için kirasını, stopajını, vergisini ödeyemiyor. Üstelik velilerin ihtiyacı sadece kalem, kitap, defter ve silgiyle sınırlı değil. Daha servis ücreti, yemek ücreti, önlük gibi ihtiyaçları var. Veliler zor durumda, esnaf zor durumda. Gelin, öğrencilerimizi, velilerimizi ve esnafımızı destekleyin.”

“ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞIYORUZ. BİR DE GELİP BURADA KİTAPLARA HARCAMAK ÜZÜYOR BİZİ”

Kitap almak yerine fotokopisini çektirdiğini söyleyen bir veli ise “Bu sene 90 liralık kitap, geçen sene daha uygundu, 30 liraydı. Fiyatı arttığı için orijinalini almak yerine yarı fiyatına fotokopisini çektiriyorum. Bayağı bir zorluyor bizi. Fiyatlar ortada. Bizlerin düşünülmesi lazım. Zor şartlarda çalışıyoruz. Bir de gelip burada kitaplara harcamak üzüyor bizi” diyerek dert yandı.(ANKA)

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Abbas
27.08.2022 13:07
Okusan ne olacak, hem yetersiz hem de işsiz olacaksın, git afganlının yerine çoban ol diyecem, ama güdülecek koyunda kalmadı  
 
Asker
27.08.2022 11:58
Kağıt fabrikalarını satıp birilerine arsaları peşkeş çekerken alkışlayanlar utansın .  
 
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