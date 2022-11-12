Okyanusun ortasında saat 9'u 5 geçe sirenleri çalarak yol yaptılar. Atlantik okyanusu bu sesle inledi. Helal olsun Türk denizcisine

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yılında tüm yurtta, saygı ve özlemle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrıldı. Saat 09.05'te dünyaya gözlerini yuman Atatürk her yıl o gün ve saatte siren seslerinin çalmasıyla beraber tüm yurtta saygı duruşuna geçiliyor ve anma törenleri ile anılıyor.

Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşuna geçildi, adeta hayat durdu. O noktalardan biri de 'Okyanusun ortası'ydı.

'Mv Era S at Crozon' olarak bilinen bir yük gemisi saat 9'u 5 geçe Atatürk'e saygı duruşunda bulunarak sirenlerini çaldı.

Atatürk'ün 10 Kasım 1938 günü saat 09'u 5 geçe hayata gözlerini yumduğu anda herkes tek yürek olarak Atatürk'ü andı.

Atatürk için yerli ve yabancı gemiler sirenler çaldı.

'Mv Era S at Crozon' isimli yük gemisi, Mustafa Kemal Atatürk için sirenlerini çalarak saygı duruşunda bulundu.

Yük gemisinin ayrıca şuan da Atlantik Okyanusu’nda Fransa'da olduğu da bildirildi.