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Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan biri çalarken... İmamoğlu çiftinin romantik anları!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AKM-Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen konserde eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırması gündem oldu. Dilek İmamoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 05:02
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Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan biri çalarken... İmamoğlu çiftinin romantik anları!

Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan biri çalarken... İmamoğlu çiftinin romantik anları!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 10 Kasım Atatürk'ü anma programları kapsamında AKM-Türk Telekom Opera Salonu'nda konser düzenledi.

İMAMOĞLU AŞIK VEYSEL'İN TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ

Konserde Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecileri arasında yer alan Nevit Kodallı'nın müziği ve şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan 'Atatürk Oratoryosu' izleyenlerden tam not aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, müzisyenler Melek Mosso ve Gökhan Türkmen ile birlikte Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü söyledi.

İMAMOĞLU EŞİNİ DANSA KALDIRDI

Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan Fikrimin İnce Gülü çalınırken Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı. İkilinin dans ettiği anlar sosyal medyada gündem olurken, Dilek İmamoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı.

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