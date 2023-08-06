Olabiliyormuş demek ki!..

Hani teknoloji iyiden iyiye ilerledi ya…

Sokak röportajları da yapılır olmaya başlayınca bizim de ne olduğumuz…

Ne kadar akıllı olduğumuz…

Ne kadar duyarlı…

Ne kadar bilinçli…

Ne kadar memleketin gidişatıyla ilgililiğimiz, ilgisizliğimiz, vurdumduymaz oluşumuz sokaklardan sayfalara, ya da ekranlara yansımaya da başladı.

*

Sonunda ne oldu?

Olan oldu.

Erdoğan kazandı.

*

Daha çok da 21 yıldır iktidarı elinde tutan Erdoğan’a kilitlemiş insanlar yaşanan onca olumsuzluğa…

Zamlara…

Enflasyona…

İçeride ve dışarıda gördüğümüz itibara(!) rağmen, seçimlerde oyunu “Belki bu sefer güzel şeyler yapar” inancıyla Erdoğan’a vermiş olanlar, bize sürprizler yapmaya devam ediyor.

*

2 Ağustos 2023’te yapılan bir sokak röportajında muhabirin sorduğu zam sorusuna ancak dünyadan bihaber insanların verebileceği bir cevabı veren vatandaşımız, bu ilginç cevapla hem gündem oldu hem de içinde bulunduğumuz durumun ne kadar içler acısı olduğunu da gözler önüne serdi gibi geldi bana.

*

Sokak röportajında vatandaşa sorulan soru şu:

“Kılıçdaroğlu denilince aklınıza ne geliyor.”

“Aklımıza direk zam geliyor Abi ne gelecek ki!”

“Zamları Kılıçdaroğlu mu yapıyor?”

“Evet, hep onun yüzünden oldu zaten. Şuraya bak midye beş lira Ahmet’te, ama 11 lira. Hep Kılıçdaroğlu yaptı.”

“Peki şu an ülkeyi Kılıçdaroğlu mu yönetiyor?”

“Erdoğan yönetiyor!”

“Kılıçdaroğlu peki nasıl etki edebiliyor?

“Hep yan, kaçak maçak işte. Adamın eee!.. Tanıdıkları var herhalde yani. Geçen oy atarken… mesela oy çalıyor… kesin!.” diyor vatandaş.

*

Bakar mısınız şu işe.

Bu anlayış, Sayın Kılıçdaroğlu için daha doğrusu CHP için içler acısı bir durum değil mi?

*

Peki bunun adı nedir?

*

Bence algı.

*

Anlaşılan o ki AKP, algı yönetimi konusunda yıllardır CHP’den çok önde…

O kadar çok önde ki ona değil CHP’nin yetişmesi, onun arkasından gelen hiçbir siyasi partinin ve onların liderlerinin de yetişmesi mümkün değil?

*

“Bu nasıl oluyor, nasıl başarılıyor?” derseniz:

“Çok uzaklara gitmemek gerek.” derim.

İki seçim sonrasında neler söylenildi…

Sayın Erdoğan vatandaşa ne sözler verdi, neleri gerçekleştirdi.

Ya da vatandaşı nasıl bir sukutuhayale uğrattı, bu kadarını görmek bile yetiyor.

*

Ne diyelim?

Bindik bir alamete, gidiyoh gıyamate!..

*

İyi de bugün bu halde olmamızın nedeni iktidarda olan Erdoğan olmuyor da Kılıçdaroğlu nasıl oluyor, anlamak güç!..

Olabiliyormuş demek ki!..





