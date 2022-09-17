Fatih Terim belgeseline Şansal Büyükaka damgasını vurdu: ‘Olayları abartma seviyem’ diyerek paylaştılar

Türkiye’de son günlerin en çok konuşulan belgeseli hiç şüphesiz Netflix tarafından 15 Eylül'de yayınlanan "TERİM” belgeseli oldu.

Çıktığı günden bu yana çok konuşulan belgeselde bir bölüm var ki izleyiciler şaştı kaldı.



Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim’in hayatının anlatıldığı belgeselde usta gazeteci Şansal Büyüka’nın yaptığı yorum dikkat çekti.



BÜYÜKA "MUCİZEVİ BİR ÇIKIŞ" DEDİ GÖRÜNTÜLER AKSİNİ GÖSTERDİ

Terim’in futbolculuğunu anlatan Büyüka, 70 yaşındaki futbol adamı için “Hepsinden önemlisi çok çabuk. Böyle kaleye giren bir topu mucizevi bir çıkarışı var çizgi üstünden.” derken o esnada yayına gelen görüntülerde ise Terim’in auta çıkan topu rahat bir şekilde uzaklaştırdığı görüldü. Büyüka'nın kastettiği pozisyonun o olup olmadığı bilinmezken Netflix'in Büyüka'nın sözleri üzerine bu görüntüleri ekrana getirmesi gülünç karşılandı. Netflix'in neden böyle bir montaj yaptığı ise anlaşılamadı.

Belgeseldeki söz konusu kısım sosyal medyada gündem olurken Twitter’da "lilhamsi61" isimli bir kullanıcı, “Olayları abartma seviyem” notuyla paylaştı.











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