17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim belgeseline Şansal Büyükaka damgasını vurdu: ‘Olayları abartma seviyem’ diyerek paylaştılar

Fatih Terim belgeseline Şansal Büyükaka damgasını vurdu: ‘Olayları abartma seviyem’ diyerek paylaştılar

Galatasaray’ın efsane ismi Fatih Terim’in Netflix’te yayınlanan belgeselinde Şansal Büyüka’nın yaptığı bir yorum belgesele damgasını vurdu.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 15:58
Takip Et

‘Olayları abartma seviyem’ diyerek paylaştılar: Fatih Terim belgeseline Şansal Büyükaka damgasını vurdu

Fatih Terim belgeseline Şansal Büyükaka damgasını vurdu: ‘Olayları abartma seviyem’ diyerek paylaştılar
+
Aa
-

Türkiye’de son günlerin en çok konuşulan belgeseli hiç şüphesiz Netflix tarafından 15 Eylül'de yayınlanan "TERİM” belgeseli oldu.

Çıktığı günden bu yana çok konuşulan belgeselde bir bölüm var ki izleyiciler şaştı kaldı.

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim’in hayatının anlatıldığı belgeselde usta gazeteci Şansal Büyüka’nın yaptığı yorum dikkat çekti.

BÜYÜKA "MUCİZEVİ BİR ÇIKIŞ" DEDİ GÖRÜNTÜLER AKSİNİ GÖSTERDİ

Terim’in futbolculuğunu anlatan Büyüka, 70 yaşındaki futbol adamı için “Hepsinden önemlisi çok çabuk. Böyle kaleye giren bir topu mucizevi bir çıkarışı var çizgi üstünden.” derken o esnada yayına gelen görüntülerde ise Terim’in auta çıkan topu rahat bir şekilde uzaklaştırdığı görüldü. Büyüka'nın kastettiği pozisyonun o olup olmadığı bilinmezken Netflix'in Büyüka'nın sözleri üzerine bu görüntüleri ekrana getirmesi gülünç karşılandı. Netflix'in neden böyle bir montaj yaptığı ise anlaşılamadı. 

Belgeseldeki söz konusu kısım sosyal medyada gündem olurken Twitter’da "lilhamsi61" isimli bir kullanıcı, “Olayları abartma seviyem” notuyla paylaştı.





yenicaggazetesi.com.tr

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
4
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
5
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
6
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
7
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Türk Askerinin Kore savaşına katılışından bu yana 72 yıl geçti. İşte siyah beyaz fotoğraflarla Kore'ye gidişin öyküsü
﻿Türk Askerinin Kore savaşına katılışından bu yana 72 yıl geçti. İşte siyah beyaz fotoğraflarla Kore'ye gidişin öyküsü
﻿Türk Askerinin Kore savaşına katılışından bu yana 72 yıl geçti. İşte siyah beyaz fotoğraflarla Kore'ye gidişin öyküsü
﻿Kocaeli'de hayatının şokunu yaşadı
﻿Kocaeli'de hayatının şokunu yaşadı
﻿Kocaeli'de hayatının şokunu yaşadı
﻿Pişkin hırsızlar kamerada
﻿Pişkin hırsızlar kamerada
﻿Pişkin hırsızlar kamerada
﻿WhatsApp uzun zamandır beklenen 'çevrim içi gizleme' özelliğini uygulamaya getirdi
﻿WhatsApp uzun zamandır beklenen 'çevrim içi gizleme' özelliğini uygulamaya getirdi
﻿WhatsApp uzun zamandır beklenen 'çevrim içi gizleme' özelliğini uygulamaya getirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.