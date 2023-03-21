21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağı kırıldı

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 20:03
Takip Et

Olcay Çakır Turgut'un ayak parmağı kırıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber
+
Aa
-

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağında kırık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası sakatlanarak mücadeleye devam edemeyen Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağında deplase olmamış kırık tespit edildiği ve tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kaptanımız Olcay Çakır Turgut'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkeye dönmesini diliyoruz." denildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
3
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
5
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
6
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
7
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Premier Lig'de flaş oruç kararı
﻿Premier Lig'de flaş oruç kararı
﻿Premier Lig'de flaş oruç kararı
﻿MHP’de milletvekili aday adaylığı süreci tamamlandı
﻿MHP’de milletvekili aday adaylığı süreci tamamlandı
﻿MHP’de milletvekili aday adaylığı süreci tamamlandı
﻿Çorum'da dehşet anları
﻿Çorum'da dehşet anları
﻿Çorum'da dehşet anları
﻿Kayseri’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı  
﻿Kayseri’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı  
﻿Kayseri’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.