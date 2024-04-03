Öldürdüğü köpeği at arabasına bağlayıp sürükledi! 'Bunu götürüp ilçe dışına atın'

Oğuzeli ilçesinde, bir şahsın öldürdüğü köpeği at arabası arkasına ip ile bağlayıp sürüklettiği görüldü. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Mehmet H.'nin ‘’Birkaç gün önce demiştim. Seni bu ilçedeki köylere almazlar diye. Böyle kuduran köpeğin başına bir şey gelir diye. Bakın öldü. Oğuzeli’ne gelme demiştim beni dinlemedin. Bak başına ne geldi, kim vurduya gittin. Bunu götürüp ilçe dışına atın. Bakın sonuç böyle olur" dediği duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan videoya tepki yağması üzerine Gaziantep Valiliği yazılı açıklama yaparak şahsın gözaltına alındığını duyurdu.