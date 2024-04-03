Yangından etkilenen köpek için ekipler seferber oldu

Kaynak: İHA
Yangından etkilenen köpek için ekipler seferber oldu
İstanbul'da yangın çıkan evin banyosunda mahsur kalan köpek için sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Küçükçekmece ilçesinde 11 katlı binanın 10'uncu katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ev sahibi iki çocuğuyla birlikte kendini dışarı atıp komşularını uyardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alırken evin banyosunda mahsur kalan köpek de kurtarıldı. İftaiye eri, dumandan etkilenen ve nefes almakta zorlanan köpeğe dakikalarca masaj yapıp su verdi. Sağlık ekiplerinin de oksijen vererek müdahale ettiği köpek, sahibine teslim edilerek veterinere götürüldü. Yapılan müdahalenin ardından köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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