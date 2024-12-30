Öldüren Vergi!

Türkiye’de bir iş adamı sahte içkiden ölüyor!

Bu basit bir olay değil.

Medya sıradan bir haber olarak verdi. Ölen iş adamının kimin kardeşi olduğunu vs yazdı durdu.

Kimse şunu sormadı:

Bir ülkede iş adamı nasıl sahte içkiden ölür?

Biz bugüne kadar sahte içkiden ölenlerin genelde merdiven altında yapılan içkileri alıp içen fakirler olduğunu biliyorduk.

Ancak bu kez ölen bir fakir değil, Türkiye’nin sayılı zenginlerinden biriydi.

Sahte içki olayını Türkiye’yi yönetenler çok da umursamıyor.

Dini hassasiyetle bakıyor.

İçmesin ve ölmesin!

Kimse demiyor ki, bu ülkede sahte içki bir iş adamının masasına kadar nasıl gider?

AKP’nin uyguladığı saçma sapan vergiyle bu olur.

Alkole ve sigaraya gelen zamlar Türkiye’yi kaçak cenneti haline getirdi.

Biz genelde kaçak veya sahte içkilerin merdiven altı üretimi olduğunu sanıyorduk. Oysa geçen hafta ortaya çıkan bir skandal ülkenin nasıl bir bela ile karşı karşıya kaldığını gösterdi.

Dünyaca tanınan bir viskinin ithalatçı tarafından Türkiye’ye getirilen ve üzerinde bandrolü olan şişeni sahte olduğu ortaya çıktı.

Artık sahte içki sadece fakirin değil zenginin de sorunu haline geldi.

Tüm bunlara neden olarak AKP’nin uyguladığı vergi politikaları neden oluyor.

Krizin faturasını belirli kesime ödetmek amacıyla getirilen vergiler Türkiye’de kaçağın patlamasına neden oldu.

Sadece alkol mü?

Cep telefonu!

Artık Türkiye dünyada en çok saçak telefon satılan ülke haline geldi.

Artık Türkiye pazarında vergi nedeniyle ürün satamayan Çinli üretici, dijital kimliği (IMEİ) değişebilen telefonları satmaya başladı.

Vergi nedeniyle 60 bin liraya satılan cep telefonunu kaçak alırsan 28 bin lira.

Bir yandan havalimanında Türkiye’ye gelen gurbetçinin üstünde 2.cep telefonu var mı diye arayan bir sistem, diğer taraftan milyonlarca cep telefonunun kaçak satıldığı bir ülke.

AKP vergiyi yükselttikçe evdeki bulgurdan oluyor.

Giden sadece bulgur değil muhtaç oluğumuz hatta kasada tutmak için dünyanın en yüksek faizini ödediğimiz rezervler.

Tabii ki bir de canlar gidiyor.

Kaçak içkiden ölen iş adamları, kaçak sigaradan kanser olan milyonlar ve yüksek SAR değerli kaçak cep telefonu nedeniyle kanser olan bir halk.

Peki bunu vebali ve günahı kimin boynuna?