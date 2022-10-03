﻿Olena Zelenska, Türkiye'deki Azov Taburu askerleriyle buluştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, esir değişimi kapsamında Türkiye'de kalan Azov Taburu askerleriyle görüştü.

Zelenska, bir dizi temas için geldiği Türkiye'de, esir değişimi kapsamında Türkiye'de kalan Azov Taburu askerleriyle görüştü.

Zelenska sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye'de Azov kahramanlarıyla görüştüm, gösterdikleri çaba ve direnç için minnettarlığımı belirttim. Andriy Yermak, aileleriyle görüşmelerine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha uzun bir yol var. Ukrayna, özgürlük ve herkesin evine dönmesi için savaşacak."