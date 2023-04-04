Ölenler bile yaşayacak. Uzaylıların Dünya'ya geleceği tarihi açıkladılar

Daily Mail'e konuşan uzmanlar, 2050 yılı ile ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu. Uzmanlar yapay zekanın insanları köleleştireceğinden ya da iklim değişikliğinin dünyanın büyük bölümünü yaşanmaz hale getireceğinden bahsetti.

ÖLENLER YAŞAYACAK

Uzmanlara göre gelişmiş yapay zeka, kayıtlar kullanarak insanları ölümden sonra "yaşayabilecek" bir 'dijital ikize' dönüştürecek.

Daily Mail'e konuşan Ravensbourne Üniversitesi'den Ajaz Ali “Yapay zekayı dijital teknolojiler ve hareket yakalama araçlarıyla birleştirerek bilincimiz, bilgimiz ve deneyimlerimiz dijital ikizlerimize aktarılacak. ChatGPT ve Bard'dan çok daha gelişmiş olacak NLP tabanlı araçları kullanarak, insanlar bu dijital ikizlerle gerçek zamanlı olarak etkileşime geçebilecek ve onların bilgi ve fikirlerinden faydalanabilecekler. Çoktan hayatını kaybetmiş olan sevdiklerimizin dijital ikiz formlarıyla etkileşime devam edilinebilinir." İfadelerini kullandı.

UZAYLILARLA İRTİBAT

Gökbilimci Seth Shostak 2012 yılında yaptığı bir Ted konuşmasında uzaylıları iki düzine yıl içinde bulabileceğimiz konusunda diğer gökbilimcilerle bir bahse girmişti. Bu da 2036 yılına kadar uzaylılarla ile temas halinde olabileceğimiz anlamına geliyor ve Shostak mikroplar ya da benzerlerinden ziyade akıllı yaşamı kastediyor.

KURAKLIK

NASA'ya göre artan nem ve sıcaklık, Güney Asya, Basra Körfezi ve Kızıldeniz gibi bölgelerde insanların açık havada hayatta kalmasının neredeyse imkansız olduğu sıcak hava dalgaları da 2050 itibarıyla gündemde olacak. Bu durum 2070 yılına kadar Brezilya ve Çin'in bazı bölgelerinde de geçerli olacak.