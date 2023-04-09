Denizaltı kamerasına yakalandı. İşte Atlas Okyanusu'ndaki uzaylı

Atlas Okyanusu'nda çalışmalarını sürdüren Schmidt Okyanus Enstitüsü, nadir görülen bir derin deniz canlısını kaydetti.

Atlas Okyanusu'nun derinliklerinden gelen görüntülerdeki deniz kalamarı, uzaylıya benzetildi. Deniz kalamarının uzun dokungaçları uzaktan kumandalı denizaltı tarafından görüntülendi.

Kalamar 1930 metre derinlikte, 3-4 Nisan'da görüntülendi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Magnapinna cinsinden olan bigfin kalamarının pek çok okyanusta görülebileceğini ve diğer tüm kalamarlardan daha derinde yaşayabileceğini ifade etti. Bir bigfin kalamarının en çok 4 bin 735 metre derinlikte görüldüğü aktarıldı.

6 METRE UZUNLUĞUNDA 8 KOL VE 2 DOKUNGACI VAR

Uzunluğu 6 metreyi bulabilen bu kalamarın 8 kol ve 2 dokunacı var. NOAA, bu cinsin kol ve dokunaçları sayesinde böylesine uzun olduğunu vurguladı. Öte yandan bu uzuvların tam olarak nasıl kullanıldığı bilinmiyor. Gizemli yaratığın yarı saydam pembemsi kırmızı bir gövdesi ve derin mor gözleri var.

Uzuvların üzerinde mikroskobik emiciler bulunduğunu söyleyen uzmanlar, kafadanbacaklının bunları kendilerine çarpan avları tuzağa düşürmek için kullandığını düşünüyor.

Araştırma ekibinin amacı, deniz tabanındaki gizemli ortamdan kimyasal ve biyolojik örnekler toplamak.