Olimpiyat şampiyonu oldu para karşılığında imza verdi

Pakistanlı atlet Erşad Nedim, olimpiyatlarda rekor kırarak altın madalya kazanmasının ardından gündemden düşmüyor. Başarısıyla ülkesine gurur yaşatan Nedim, hayranlarına imza verirken para talep etmesiyle de dikkat çekti. Olimpiyat şampiyonluğunun getirdiği popülerlik ve yoğun ilgi nedeniyle hayranlarının taleplerini karşılamak için bu yöntemi seçen Nedim, sosyal medyada farklı tepkiler aldı. Kimi kullanıcılar bunu eleştirirken, bazıları ise sporcunun kendi emeğini değerlendirme hakkı olduğunu savundu.