Minik Cem’in hayat dersi: 'Konuşacaksın pes etmeyeceksin sabır edeceksin'

Hayatın küçük yaşta öğrettiği büyük dersler… Minik Cem, ailesinin desteğiyle sahilde kek satarak geçirdiği 1 ay boyunca edindiği tecrübeleri paylaştı. Bu süreçte birçok zorlukla karşılaşan Cem, “Daha çok konuşacaksın, pes etmeyeceksin, çabalayacaksın, sabır edeceksin” diyerek, küçük yaşta büyük bir hayat dersi aldığını belirtti. Küçük Cem’in bu deneyimi, ailelerin çocuklarına hayatı öğretme konusunda nasıl bir yaklaşım sergileyebileceğine dair ilham verici bir örnek oldu.