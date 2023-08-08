Oliveira'ya İspanya'dan sürpriz talip

Celta Vigo, Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Oliveira'ya İspanya'dan sürpriz talip

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray’ın 31 yaşındaki orta sahası Sergio Oliveira ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GİTMEK İSTİYOR
İspanyol basınında yer alan habere göre Celta Vigo, Galatasaray’da beklentiyi karşılayamayan Sergio Oliveira için önümüzdeki günlerde görüşmeye başlayacak. Rafael Benitez'in tecrübeli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu haberde Portekizli futbolcunun da İspanyol kulübüne gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun başında Porto’dan 3 milyon Euro’ya transfer edilen Oliveira burada çıktığı 34 maçta 4 gol 5 asist kaydetti.

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