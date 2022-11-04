Ölmeden önce görülmesi gereken yer. Kayseri Soğanlı Vadisi. İkinci Kapadokya

Kaya kiliselere, peri bacalarına ve kayadan oyma yapılara sahip Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde, Valilik ve Büyükşehir Belediyesince başlatılan çalışmalarla tarihi doku gün yüzüne çıkarılacak.

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Vadisi, 1985'ten bu yana Kapadokya ile beraber UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Aziz Barbara (Tahtalı), Karabaş, Kubbeli ve Yılanlı kiliseleri gibi çok sayıda dini yapıya sahip Soğanlı Vadisi, yöre halkının yaptığı bez bebekleriyle de biliniyor.

2019 yılında sıcak hava balonlarının havalanmaya başladığı tarihi mahallede balon turlarına katılanlar, kaya yapıları gökyüzünden de izleme imkanı buluyor.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, AA muhabirine, tarihi Soğanlı Mahallesi meydan projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını söyledi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin başlattığı altyapı çalışmalarıyla bölgenin şantiye alanına döndüğünü anlatan Altıntaş şöyle devam etti:

"Tahtalı Kilise'den ören yeri girişine kadar küp taş döşeyerek bu yolu altyapısıyla yeniliyoruz. Bahara bunların tamamını bitirmeyi amaçlıyoruz. Sloganımız 'Baharda Soğanlı Bambaşka Olacak'. Önceden köy kıraathanesi olarak kullanılan alanı da yeniliyoruz, tekrar kullanıma sunulacak. Özellikle Kubbeli Kilise'nin ulaşımı çok zor, oraya bir yürüyüş yolu yapıyoruz, yüzde 90'ı tamamlandı. Aşağıda da ulaşılamayan yerler vardı, oraya traverslerle bir merdiven yapılarak ulaşımı sağlandı. Meydanı da ıslah edip hem araçların park edilebileceği hem burada Soğanlı bebeğimizi üreten teyzelerimizin satış yapabileceği güzel bir alan oluşturmak istiyoruz."

Altıntaş, vadideki kiliselerin restorasyonu için projelerin devam ettiğini, tüm çalışmalar tamamlandığında bu yapıların turizmin hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Soğanlı Vadisi'nin turizmden hak ettiği payı alabilmesini hedeflediklerini ifade eden Altıntaş şöyle konuştu:

"Buranın aslında turizm sezonu bu aylarda kapanıyordu. Ama özellikle hafta sonu olmak üzere çok ciddi bir rağbet var. Yabancı turist özelinde gelenlerin olması da tabii bizi de heveslendiriyor. Biz baharı hedefliyorduk belki ama daha şimdiden çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Burada üç restoranımız aktif çalışıyor. Bazı günler misafirlerimizi getirecek yer bulamadığımız oluyor. Bu alanda biz de yatırımcılarımıza destek olarak burada yatırım yapmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. Önceden hep acenteler vasıtasıyla geliniyordu ama şu an bireysel gelişler de çok. Kayseri'den özellikle yerli turistlerimiz sırf burayı görmek adına gelip burada bir kahvaltı veya öğlen yemeği yiyip bölgeyi görmek istiyor."

Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını aktaran Altıntaş yenileme çalışmalarında buna dikkat ettiklerini vurguladı.

Doğal görüntüyü bozmadıklarını anlatan Altıntaş, "Gelenlerin bir hüsrana uğramaması adına hassasiyet göstererek çalışıyoruz. Hem doğal taşlar kullanılıyor hem yöreye uygun renkler tercih ediliyor hem de yapılaşma değil de daha çok görünmeyecek şekilde, doğal görüntüsünü saklamayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

19 KASIM'DA ATV YARIŞLARI YAPILACAK

Altıntaş, bölgenin bir turizm merkezi haline gelmesi için etkinlikler de gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda 19-20 Kasım'da "Türkiye Enduro ve ATV Yarışları" düzenleneceğini belirtti.

Hem üniversitelerden hem de çeşitli gezi gruplarından bu yörede etkinlik yapmak adına talep aldıklarını anlatan Altıntaş, "Bu da hevesimizi arttıran bir durum. Buranın devamında çok fazla alan var. Avla Kanyonu'nu biz özellikle vurguluyoruz. Gezilmesi gereken bir yer. Çünkü dışarıdan direkt görünmeyen bir kanyon. Büyüleyici bir güzelliği var. Buranın da özellikle trekking sporuna gönül vermiş kişilerce görülmesi bizim en büyük amacımız." ifadesini kullandı.

Yıllardır yöreyle adı özdeşleşen "Soğanlı bebekleri" yaparak evini geçindiren Sebahat Arız da mahallelerindeki çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi.

Satış alanının da yenilendiğini belirten Arız, "Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Hiç böyle çabalanmamıştı daha önce. İnşallah turist gelir. Yollarımızı yeniliyorlar, her yer güzel oluyor." dedi.(AA)