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Balona binmek turist eğlencesi oldu. Fakirliğe yükseklik korkusu kılıfı bulundu

Kapadokya bölgesine gelenlerin en çok ilgisini geçen ve bölgenin en popüler aktivitelerin olan balon turları, yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Şimdilerle fiyatı 220 euroya ulaşan balon turlarına yeni bir alternatif çıktı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 00:14
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220 euro ödeyemeyen yerli turiste 35 liralık alternatif

Balona binmek turist eğlencesi oldu. Fakirliğe yükseklik korkusu kılıfı bulundu
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Kapadokya'da sabah erken saatlerde gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonlarına binen turistler, bölgeyi adeta kuş bakışı izliyor.

Hava koşullarının müsait olduğu günlerde aynı anda havalanan 150’ye yakın sıcak hava balonu hem binenler için, hem de izleyenler için muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Son günlerde yapılan zamlardan sonra Kapadokya Bölgesini havadan izlemek yerli turistler için imkansız hale geldi.

35 LİRALIK SANAL TURLAR

220 avroya kadar çıkan fiyatları ödeyemeyen yerli turistler, çareyi ya balon turlarını yerde izleyerek ya da 35 liralık sanal turlara katılarak buluyor. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Üçgüzeller mevkii’nde bulunan balon maketine binen yerli turistler, 3 boyutlu sanal gözlük yardımıyla Kapadokya Bölgesini kuş bakışı izleme imkanı buluyor.

YÜKSEKLİK KORKUSU VE UYGUN FİYAT TERCİH NEDENİ OLUYOR

Vatandaşlardan Osman Sağlam, yükseklik korkusu olduğu ve fiyatının da ucuz olduğu için sanal tur yapmayı tercih ettiğini belirtti. İşletmeci Emir Temir de, "Burada yerli ve yabancı misafirlerimize bir hizmet sunuyoruz.

Bu işe başlarken amacımız yükseklik korkusu olan misafirlerimize balon tanıtımı yapmaktı. Gelen misafirlerimizin kimisinin yükseklik korkusu var, kimisinin de maddi durumu müsait değil. Özellikle maddi durumu müsait olmayan misafirlerimiz çok talep ediyorlar. Biz de bu taleplerini karşılıyoruz. Burada balon turunun simülasyonunu yaptık" dedi. (İHA)

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