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  • Togg'un renkleri belli oldu. 'Anadolu', ' Gemlik', ' Oltu', 'Kula', 'Kapadokya', 'Pamukkale'

Togg'un renkleri belli oldu. 'Anadolu', ' Gemlik', ' Oltu', 'Kula', 'Kapadokya', 'Pamukkale'

Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan renk seçeneklerini paylaştı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 23:25
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Togg'un renkleri belli oldu. 'Anadolu', ' Gemlik', ' Oltu', 'Kula', 'Kapadokya', 'Pamukkale'

Togg'un renkleri belli oldu. 'Anadolu', ' Gemlik', ' Oltu', 'Kula', 'Kapadokya', 'Pamukkale'
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Devlet destekli özel sektör girişimi Togg, tasarladığı otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

Şirketten yapılan açıklamada "Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu." denildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."

Paylaşılan renkler şöyle:

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hacı ali
28.10.2022 23:41
sacmalamakta sınır tanımıyorlar sacmalamaya devam  
 
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