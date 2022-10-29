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Kapadokya'da balonlar cumhuriyet bayramı için havalandı

Cumhuriyet'in 99. yılı tüm yurtta kutlanırken Kapadokya'da da sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 14:08
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Kapadokya'da balonlar cumhuriyet bayramı için havalandı

Kapadokya'da balonlar cumhuriyet bayramı için havalandı
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Nevşehir' in Kapadokya ilçesinde balonlar, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turistlere yönelik tur düzenleyen sıcak hava balonlarının sepetlerine Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

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Göreme beldesindeki kalkış alanında sepetlerine turistleri de alan balonlar, peş peşe gökyüzüne yükseldi.

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Bölge semalarında renkli görüntü oluşturan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzüldü.

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