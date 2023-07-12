Ölü bulunan Maseratili polisin cenazesinde ortalık karıştı. Kameralara el konuldu, görüntüler silindi

Polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacaklarını kırdığı iddiasıyla yargılanırken, Muğla'nın Ortaca ilçesinde intihar etti.

Ölü bulunan Maseratili polisin cenazesinde ortalık karıştı. Kameralara el konuldu, görüntüler silindi

Üçgül'ün cenaze töreninde gazetecilere saldırıldı

ODATV’nin haberine göre; Bir gazetecinin telefonu gasp edilip görüntüleri silindi, bir diğer gazeteci ise yaralandı.

Olay, Manisa'dan İstanbul'a dönen Avukat Fatih Uzun ile eşine ait 8,5 milyon liralık Maserati marka otomobili kullanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül arasında yaşanan trafik kavgasının ardından gelişti. Avukat Uzun'un iki bacağının kırılmasıyla sonuçlanan kavgada, polis memuru Üçgül gözaltına alındı. Üçgül, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Üçgül, dün akşam saatlerinde Ortaca ilçesindeki evinde intihar etti. Bugün Ortaca Merkez Camisinde kılınan cenaze namazına Üçgül'ün yakınları ve meslektaşları katıldı. Cenaze töreninde gazetecilerin görüntü almasına izin verilmeyen bir grup, gazetecilere saldırmaya başladı. DHA ve ODATV muhabirleri hedef alınırken, Gazeteci Ayşe Sönmez'in telefonu elinden alınıp görüntüleri silindi. Sönmez, saldırı sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sönmez'in telefonu hasarlı bir şekilde kendisine iade edildi. Sönmez, saldırganlardan şikayetçi olacağını belirtti.

Polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi, camide yaşanan arbedenin ardından defnedildi.

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