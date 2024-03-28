Ölü yunus balıkları kıyaya vurmaya devam ediyor 'Vurmuşlar'

Kaynak: İHA
Ölü yunus balıkları kıyaya vurmaya devam ediyor 'Vurmuşlar'
Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde ölü olarak kıyıya vuran yunus balıklarının sayısı arttı. Suyun üzerinde hareketsizce yatan yunus balığını fark eden vatandaşlar o anları kayda aldı.

Kocaeli Körfezi'nin Karamürsel sahilinde vatandaşlar, suyun üzerinde hareketsiz bir şekilde yatan yunusu gördüler. Olta yardımıyla yunusu kıyıya çıkardılar. Sahile çıkarılan yunusun baş kısmından yaralanıp, öldüğü anlaşıldı. O anları kayda alan bir kişi, 'vurmuşlar' ifadesini kullandı.

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