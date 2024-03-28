Ölü yunus balıkları kıyaya vurmaya devam ediyor 'Vurmuşlar'

Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde ölü olarak kıyıya vuran yunus balıklarının sayısı arttı. Suyun üzerinde hareketsizce yatan yunus balığını fark eden vatandaşlar o anları kayda aldı.