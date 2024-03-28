Ölü yunus balıkları kıyaya vurmaya devam ediyor 'Vurmuşlar'

Kocaeli Körfezi'nin Karamürsel sahilinde vatandaşlar, suyun üzerinde hareketsiz bir şekilde yatan yunusu gördüler. Olta yardımıyla yunusu kıyıya çıkardılar. Sahile çıkarılan yunusun baş kısmından yaralanıp, öldüğü anlaşıldı. O anları kayda alan bir kişi, 'vurmuşlar' ifadesini kullandı.
Kocaeli Körfezi'nin Karamürsel sahilinde vatandaşlar, suyun üzerinde hareketsiz bir şekilde yatan yunusu gördüler. Olta yardımıyla yunusu kıyıya çıkardılar. Sahile çıkarılan yunusun baş kısmından yaralanıp, öldüğü anlaşıldı. O anları kayda alan bir kişi, 'vurmuşlar' ifadesini kullandı.