Genç çifte 'uçağa binmeyin' teklifi: Karşılığında 50 euro vermek istediler

İstanbul Havaalanı'nda gerçekleşen bu olayda uçuş görevlileri, bir çifte yaklaşarak uçağa iki saat geç binmelerini istedi. Karşılığında ise 50 euro alabileceklerini söylediler. Başlarına ilk defa böyle bir şey geldiğini söyleyen çift, zengin oldukları için teklifi reddetti. O anlara dair videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşan çift, 'Zaten iptal olur diye kapasiteden fazla bilet satıyorlar. Kişi sayısından fazla bilet sattıkları için 50 euro kazancaktık. Biz reddettik neden biliyor musunuz? Çünkü çok zenginiz.' ifadelerini kullandı.