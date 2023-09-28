Ölümcül hastalıklara duvar örüyor. Her gün 5 tane yiyin. Kabızlık ve mide sorunlarına iyi geliyor

Editör: Özlem Kıral

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mürdüm eriğinin her gün 5 tane yenmesi durumunda kanser hücrelerini engelleyerek kansere karşı koruma sağlayabildiğinin altı çizildi.

Müdürüm eriğinin aynı zamanda kabızlık ve mide sorunlarına iyi geldiği ortaya çıktı.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA DUVAR ÖRÜYOR KABIZLIK VE MİDE SORUNLARINA İYİ GELİYOR

5 adet mürdüm eriğinde yaklaşık olarak 60 mikrogram K vitamini yer aldığı bildirildi. Bu oran günlük alınması gereken K vitamininin yarısını karşıladığının altı çizildi.

Bağırsakların hareketlenmesini sağlayarak kabızlık ve mide sorunlarının hafiflemesine destek olabileceği vurgulandı.

Yapılan bir çalışma, mürdüm eriğinde yer alan fitobesinlerin antikanser olabileceğini gösterdiği vurgulandı.

Mürdüm eriğinin içeriğindeki K vitamini, kanser hücrelerini engelleyerek kansere karşı koruma sağlayabileceğinin altı çizildi.

Yapılan araştırmalar, bu besinden 5 tane tüketildiğinde günlük ihtiyaç duyulan K vitamininin yarısının karşılandığını aynı zamanda kansere karşı koruduğunu gösterdi.

K vitamini, yağda eriyen bir vitamin çeşididir. Kanın akışkanlığını kontrol eder ve kanın pıhtılaşmasında etkilidir.

Kalp rahatsızlığı tehlikesini azaltır ve kemik sağlığını olumlu şekilde etkiler.

MÜRDÜM ERİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Yüksek C vitamini içeriği sayesinde mürdüm eriği bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

-Antioksidan kaynağı olduğu için hücrelere zarar veren serbest radikallerle savaşır.

-Lif içeriği sindirim sistemini düzenler ve sindirim sağlığını destekler.

-Potasyum içeriği sayesinde mürdüm eriği kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

-Folat içeriğiyle mürdüm eriği hücre bölünmesi ve DNA sentezi için de önemli roller üstlenebilir.

-Kalsiyum içeriği kemik sağlığını destekler.

-İçeriğinde A vitamini de bulunduğundan mürdüm eriği göz sağlığına olumlu etkilerde bulunur.

-Magnezyum içeriğiyle sinir sistemini ve kas fonksiyonlarını destekler.

-İçinde fosfor da bulunduğundan mürdüm eriği hücrelerin enerji üretimini destekler, vücuda enerji verir.

-Demir emilimini artırıcı özellikler göstererek kan sağlığını destekler.

-Düşük kalorili olmasına rağmen çok doyurucu olması sayesinde uzun süreli tokluk sağlar.

MÜRDÜM ERİĞİ NASIL YENİR?

Öncelikle tabii ki mürdüm eriğini taze bir meyve olarak afiyetle yiyebilirsiniz.

Mürdüm eriğini şu şekilde tüketebilirsiniz:

Mürdüm eriği suyu içilerek, erik marmelatı tüketilerek, erik reçeliyle, mürdüm erikli muhallebi, mürdüm erikli pizza, erikli crumble