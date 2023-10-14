Patlangıç otu kabızlığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen patlangıç otunun faydaları dikkat çekti.

KABIZLIK NEDİR?

Tıpta konstipasyon olarak anılan kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, bağırsak hareketinin haftada 3'den az olması olarak tanımlanır.

Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi rahatsızlık hissettiren sonuçları olan kabızlık, yaygın olarak yaşanabilen bir durumdur.

Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Dışkılama sıklığının haftada 3 altına düşmesi

-Dışkının büyük, kuru ve sert olması

-Dışkıyı çıkartırken zorlanma ve ağrı yaşanması

-Karın ve mide ağrısı yaşanması

-Dışkı çıkartıldığı halde bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığının hissedilmesi

-Şişkinlik hissine bağlı iştah kaybı

PATLANGIÇ OTU NASIL KULLANILIR?

Kuru çiçek ve kuru ya da yaş yapraklarının karışımından 2 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak kaynar suda 10 dakika süreyle demlendirilir. Böylece elde edilen çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Bitkinin gövde kabukları kuru ya da taze yapraklarıyla karıştırılıp parçalanır. Bu karışımdan 2-3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılıp 10-15 dakika daha ısıtma işlemi sürdürülerek elde edilen dekoksiyon, günde iki kez birer bardak olarak içilir. Cildi yumuşatıcı ve yara iyileştirici olarak dıştan uygulanır.