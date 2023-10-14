Patlangıç otu kabızlığa iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen patlangıç otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Patlangıç otu kabızlığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen patlangıç otunun faydaları dikkat çekti.

KABIZLIK NEDİR?

Tıpta konstipasyon olarak anılan kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, bağırsak hareketinin haftada 3'den az olması olarak tanımlanır.

Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi rahatsızlık hissettiren sonuçları olan kabızlık, yaygın olarak yaşanabilen bir durumdur.

Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Dışkılama sıklığının haftada 3 altına düşmesi

-Dışkının büyük, kuru ve sert olması

-Dışkıyı çıkartırken zorlanma ve ağrı yaşanması

-Karın ve mide ağrısı yaşanması

-Dışkı çıkartıldığı halde bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığının hissedilmesi

-Şişkinlik hissine bağlı iştah kaybı

PATLANGIÇ OTU NASIL KULLANILIR?

Kuru çiçek ve kuru ya da yaş yapraklarının karışımından 2 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak kaynar suda 10 dakika süreyle demlendirilir. Böylece elde edilen çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Bitkinin gövde kabukları kuru ya da taze yapraklarıyla karıştırılıp parçalanır. Bu karışımdan 2-3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılıp 10-15 dakika daha ısıtma işlemi sürdürülerek elde edilen dekoksiyon, günde iki kez birer bardak olarak içilir. Cildi yumuşatıcı ve yara iyileştirici olarak dıştan uygulanır.

İlgili Haberler
Ölümcül hastalıklara duvar örüyor. Her gün 5 tane yiyin. Kabızlık ve mide sorunlarına iyi geliyor
Çocuklarda kabızlıkla ilgili dikkat çeken uyarılar
Kabızlık şikâyetiyle gitti kanser çıktı. Ölümcül hastalıktan böyle kurtuldu
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Güneş yanıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Güneş yanıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı
Petrolde korkutan gelişme. Cepler yanacak Ekonomi
Petrolde korkutan gelişme. Cepler yanacak
Patlangıç otu nezleye iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Patlangıç otu nezleye iyi geliyor
Avrupa’da Filistin’e destek eylemleri yasaklanıyor Dünya
Avrupa’da Filistin’e destek eylemleri yasaklanıyor
Türkiye tek yürek santrada. Tarihi bir maç olacak Spor
Türkiye tek yürek santrada. Tarihi bir maç olacak
Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar Gündem
Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar
Siverek’te dev asayiş uygulaması Gündem
Siverek’te dev asayiş uygulaması