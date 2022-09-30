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Killa Hakan’dan haber var: Dünyayı bir anlık terk ettim! Ölümden dönmüştü

Gerçek adı Hakan Durmuş olan ve uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, yazın başında kaldırıldığı hastanede komaya girmişti. Sağlığına kavuşan ünlü rapçi, sosyal medya paylaşımıyla son durumunu anlattı. 

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 12:15
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Ölümden dönmüştü! Killa Hakan’dan haber var: Dünyayı bir anlık terk ettim

Killa Hakan’dan haber var: Dünyayı bir anlık terk ettim! Ölümden dönmüştü
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Koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sistemi çöken ve ğı tamamen çöken ve bir ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Killa Hakan, uzun bir sürenin ardından sevenlerine sosyal medyadan seslendi. 

İyileşme yolunda olduğunu söyleyen Killa Hakan, destekleri için hayranlarına teşekkür etti.

Killa Hakan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Selamlar arkadaşlar baya oldu bir şey paylaşmadım çok kötü günler geçirdim… Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allaha şükür tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum bakalım nasıl olacak gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri en önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam.” 
 

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