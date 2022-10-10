10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 9-25 Eylül 2022 tarihleri arasını kapsayan ‘Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu’nu açıkladı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 01:01
Takip Et

Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
+
Aa
-

Sağlık Bakanlığı, 19-25 Eylül 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre; yedi gün içerisinde 22 bin 729 kişi pozitif çıktı, 18 bin 15 kişi ise iyileşti. Geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

Bu hafta içinde 22 bin 729 vaka ortaya çıkarken 40 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 15 kişi ise iyileşme kaydetti. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 16 milyon 896 bin 522’e, toplam vefat sayısı ise 101 bin 179’a ulaştı.

12-18 Eylül arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 21 bin 411, vefat sayısı 71 ve iyileşen sayısı 17 bin 647 kişi olarak açıklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
1
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
2
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı
3
﻿''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı
﻿''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
4
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
5
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yine yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak
6
﻿EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yine yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak
﻿EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yine yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
7
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿ Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar açıklandı
﻿ Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar açıklandı
﻿ Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar açıklandı
﻿ Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyonluğuna siyasilerden kutlama
﻿ Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyonluğuna siyasilerden kutlama
﻿ Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyonluğuna siyasilerden kutlama
﻿Zelenskiy'den İran İHA'sı açıklaması
﻿Zelenskiy'den İran İHA'sı açıklaması
﻿Zelenskiy'den İran İHA'sı açıklaması
﻿Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
﻿Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
﻿Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.