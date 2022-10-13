DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Yeni dalga geliyor!

Euronews'in haberine göre; DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge ve ECDC Başkanı Andrea Ammon bir ortak açıklama yaptı "Her ne kadar bir yıl önceki durumda olmasak da, Covid-19 pandemisinin sona ermediği apaçık ortada" diye konuştu.

Avrupa'da hastalığın yeniden tırmanışa geçtiğine dair işaretler görmeye başladıklarının altını çizen yetkililer bunun yeni bir dalga başladığının habercisi olabileceğini açıkladı. DSÖ'nün bölgesel verilerine göre Avrupa'da 2 Ekim'de sona eren hafta içinde Covid-19 vakalarında bir önceki haftaya göre yüzde 8'lik bir artış gözlemlendi.Bu sayı Avrupa Birliği'nde yaklaşık bir buçuk milyon yeni vaka anlamına geliyor. AB ülkeleri ve İngiltere'de Covid-19 dolayısıyla hastaneye yatanların sayısında da artış görüldüğünün de altı çizildi.

Öte yandan yetkililer, mevsimsel grip salgınında artış beklenen bölgede hem Covid-19, hem de grip aşısı olunmasını çağrısında bulundu. "Kaybedecek zaman olmadığını" belirten DSÖ ve ECDC özellikle 60 yaş üstündekilerin, hamilelerin ve başka hastalıkları olanların her iki aşıyı da olmasını tavsiye etti. DSÖ ve ECDC'e göre Avrupa'da hala Covid-19 aşısı olmayan milyonlarca kişi var.

Halk sağlığı uzmanları aşı yorgunluğu ve mevcut aşılara dair bilgi karmaşasının hatırlatıcı aşı yaptıracakların sayısını olumsuz etkilemesinden endişe ediyor. ECDC verilerine göre 5 Eylül'den bu yana Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından piyasaya sürülen yaklaşık 40 milyon yeni aşı Avrupa Birliği çapında üye ülkelere dağıtıldı, ancak eylül ayı boyunca yalnızca 1 ila 1,4 milyon kişi aşı oldu. Bu sayı bir yıl önce aynı dönemde 6-10 milyon civarında gerçekleşmişti.

King College London ilaç tıbbı bölümü ziyaretçi öğretim üyelerinden Prof. Penny Ward ise son aylarda Covid-19'a yakalananların bağışıklık geliştirdiklerine dair yanlış bir kanı içinde olduğuna vurgu yaptı. Prof. Ward ilk aşılarını tamamlayan ve ardından Covid-19'a yakalananların hastalığa karşı bağışıklık kazandıklarına ilişkin fikrin hatalı olduğunun altını çizdi.