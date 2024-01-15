Ölüme meydan okudular. Motosiklete 1'i bebek 3 kişi bindiler

Edinilen bilgilere göre, Sinan T. idaresindeki motosiklet, 2.Çevre Yolu Müftülük Caddesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Gerçekleşen kazada sürücü Sinan T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Emine T. ve Miraç T. yaralandı. Kazazedeler, sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.