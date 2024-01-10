Mardin'de TIR dehşet saçtı. 3 araca ve 1 iş yerine çarptı. 3 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda meydana gelen olayda, 33 DDP 41 plakalı bir TIR, kontrolden çıkarak önce kırmızı ışıkta bekleyen minibüse, ardından park halindeki 2 otomobil ve bir iş yerinin camekanına çarparak zor durdu.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken, otomobiller ve iş yerinde ağır hasar oluştu. Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.