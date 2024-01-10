Mardin'de TIR dehşet saçtı. 3 araca ve 1 iş yerine çarptı. 3 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Mardin'de TIR dehşet saçtı. 3 araca ve 1 iş yerine çarptı. 3 kişi yaralandı
Mardin'de bir TIR hızını alamayarak önce kırmızı ışıkta bekleyen minibüs ile park halindeki 2 otomobile ardından da bir iş yerine çarptı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda meydana gelen olayda, 33 DDP 41 plakalı bir TIR, kontrolden çıkarak önce kırmızı ışıkta bekleyen minibüse, ardından park halindeki 2 otomobil ve bir iş yerinin camekanına çarparak zor durdu.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken, otomobiller ve iş yerinde ağır hasar oluştu. Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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