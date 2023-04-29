“Ölüme yol açabilir” Uzmanı uyardı. Sıtmanın yaygın görüldüğü ülkelere seyahat edenler dikkat

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, sıtmanın yaygın görüldüğü ülkelere seyahat edenleri uyararak, “Hastalığın önüne geçebilen ilaçları kullanarak kendilerini koruyabilirler” sözlerini kullandı.

“Ölüme yol açabilir” Uzmanı uyardı. Sıtmanın yaygın görüldüğü ülkelere seyahat edenler dikkat

İHA’nın haberine göre; İl Müdürü Dr. Damkacı, sıtma hastalığının önemine dikkat çekerek, bazı parazit türlerinde tedaviye 24 saat içinde başlanmazsa ilerleyerek ölüme yol açabileceği bilgisini verdi.

Dr. Damkacı, “İnsanlara parazit taşıyan sivrisineğin sokmasıyla bulaşan, zamanında tedavi edilmezse öldürücü olabilen, nöbetler halinde ateş ve titremeye neden olan bir hastalıktır. İnsanlara çoğunlukla parazit taşıyan sivrisineğin sokması ile bulaşır. Nadir olmakla beraber; sıtma paraziti taşıyan kanın sağlam kişiye verilmesi, parazitli kan bulaşmış iğnelerin batması veya kullanılması, organ nakli ve gebe kadınlarda plasenta yoluyla çocuğa geçiş ile de bulaşabilir” sözlerini kullandı.

“24 SAAT İÇİNDE TEDAVİSİNE BAŞLANILMAZSA ÖLÜME YOL AÇABİLİR”

Hastalığına sebep olan bazı parazit türlerinde tedaviye 24 saat içinde başlanmazsa ilerleyerek ölüme yol açabileceği bilgisini veren Müdür Dr. Damkacı, “Sıtma hastalığının belirtileri; nöbetler şeklinde gelen ateş, üşüme, titreme, baş ağrısı, kas ağrısı ve yorgunluktur. Bulantı, kusma ve ishal olabilir. Sıtma nöbetleri parazit türüne göre değişen aralıklarla, şiddetli titremeyle yükselen ateşle başlar, terlemeyle sona erer. Tanı ve tedavisinin geciktiği durumlarda kansızlık ve sarılık gelişebilir. Hastalığın erken teşhis ve uygun tedavi edilmesi halinde hastalarda tam iyileşme olur. Tedavi ilaçlarının doğru dozda ve önerilen sürede kullanılması hastalığın tekrarını önleyeceğinden şikâyetler geçse dahi tedavinin tamamlanması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

"SITMANIN YAYGIN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELERE SEYAHAT EDENLER DİKKAT ETMELİ"

Sıtma hastalığının tedavisi için hali hazırda onaylanmış bir aşısının olmadığına dikkat çeken Müdür Dr. Damkacı bundan korunmanın yollarını, “Sivrisinek sokmalarına karşı kişisel korunma, sıtma hastalığının önlenmesinde ilk savunma hattı niteliğindedir. Sıtmanın bulunduğu bölgelere gidildiğinde sivrisinek kovucu losyon ve matların kullanılması, güneş battıktan sonra pantolon ve uzun kollu kıyafetler giyilmesi, klima ve vantilatör gibi hava akımı sağlayan cihazların bulunduğu odalarda uyunması gibi kişisel korunma önlemleri alınmalıdır. Sıtmanın önlenmesinde bir diğer yöntem koruyucu ilaç kullanılmasıdır. Sıtmanın yaygın görüldüğü ülkelere seyahat edenler, hastalığın önüne geçebilen ilaçları kullanarak kendilerini koruyabilirler” dedi.

Müdür Dr. Damkacı, ülkede korunma amaçlı sıtma ilaçlarının Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı Seyahat Sağlığı Merkezlerinden ücretsiz olarak temin edilebileceğini belirtti.

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