Ömer Çelik’ten kritik toplantı sonrası ilk açıklama. Erdoğan İstanbul için temayül yoklaması yaptı

Kaynak: DHA
Ömer Çelik’ten kritik toplantı sonrası ilk açıklama. Erdoğan İstanbul için temayül yoklaması yaptı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul’da düzenlenen temayül yoklaması sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Aralık ayının sonuna kadar çalışmalar sürecektir” dedi.

AKP, İstanbul İl Başkanlığında Belediye Başkanı adayları için temayül yoklaması gerçekleştirdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında katıldığı kritik toplantı sonrası ilk açıklamayı yaptı.

Çelik, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada;

"Cumhurbaşkanımızın sürekli olarak seçimlere giderken de seçimden sonra da, Türkiye'yi yönetirken de sürekli olarak isteği vatandaşın sesine kulak verme şeklindedir. Bütün bu mekanizmalar ortak aklın tecelli etmesi bakımından güçlü bir şekilde çalıştırılmaktadır. Cumhurbaşkanımız saatlerce bu çalışmaların başında durarak bu çalışmaların özgürce tecelli etmesine destek olmaktadır" ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN 30’DAN FAZLA ADAYI DİNLEDİ

"AK Parti Genel Merkezinde yapılan çalışmalar bütün Türkiye'de yapılan çalışmaların bir özeti olarak ortaya çıkmaktadır. Bugün 30'dan fazla arkadaşımıza cumhurbaşkanımız söz verdi, görüşlerini dinledi. Bütün bunlar kayda geçirilerek bizim seçim çalışmalarımız için bir pusula, yol gösterici olacaktır."

Bugün büyük demokrasi mücadelemizin bir istişaresine daha imza atmış olduk. Bundan sonra bizzat cumhurbaşkanımızın neticesinde bu çalışmalar devam edecektir”

“ADAYLARIMIZ MEYDANA ÇIKACAK”

Çelik adayların ne zaman açıklanacağı sorusuna; "Takvim belli, Sayın Cumhurbaşkanımız belirttiğiniz gibi ifade etti. Aralık ayının sonuna kadar çalışmalar sürecektir. Herhangi bir şekilde geciktirmek gibi bir yaklaşımımız yok. Olgunlaştığı anda açıklayarak bir an evvel teşkilatlarımız ve adaylarımız meydana çıkacak" cevabını verdi.

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