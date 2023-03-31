31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ömer dizisine yeni transfer

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Ömer' dizisinin kadrosuna oyuncu Aybike Turan katıldı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:12
Takip Et

Ömer dizisine yeni oyuncu geldi

Ömer dizisine yeni transfer
+
Aa
-

Star TV'de pazartesi günleri ekrana gelen Ömer dizisine kimin katılacağı belli oldu. Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı’nın rol aldığı Ömer dizisinde Zerrin karakteri Yaman’ın (Haktan Zavlak) annesi ve Hakan’ın (Emre Taşkıran) sevgilisini Aybike Turan canlandıracak. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aybike Turan, Cem Karcı’nın yönettiği OGM Pictures imzalı diziye “Zerrin” rolüyle renk katacak. Aybike Turan aynı zamanda ilk bölümü 11 Nisan’da seyirciyle buluşacak olan Tetikçinin Oğlu dizisine de “Timuçin Esen”in hayat verdiği Korkmaz’ın eşi Kiraz rolüyle konuk oyuncu olmuştu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
1
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
2
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
3
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
4
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
6
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
7
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿KOAH tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿KOAH tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿KOAH tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Alanya'da inşaatın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti
﻿Alanya'da inşaatın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti
﻿Alanya'da inşaatın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti
﻿KOAH belirtileri nelerdir?
﻿KOAH belirtileri nelerdir?
﻿KOAH belirtileri nelerdir?
﻿Kar çiftçiyi sevindirdi
﻿Kar çiftçiyi sevindirdi
﻿Kar çiftçiyi sevindirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.